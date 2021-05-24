Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de arı yüklü kamyon devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Genç ilçesinde arı yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Genç- Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Naim B. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kazayı fark eden çevredeki sürücüler 112 acil servis ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada, yola saçılan arı kovanları nedeniyle arılar çevreye yayıldı. Bingöl Arıcılar Birliği ekipleri, bölgeye giderek arıları topladı.
Etiketler: Trafik Kazası
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