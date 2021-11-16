İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bir ticari takside meydana gelen silahlı tehdit ve gasp olayının şüphelilerini yakalamak için asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kovalamaca sonunda 3 şüpheliyi Boztepe Caddesi'nde olayda kullandıkları silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan bir şüpheli serbest bırakıldı, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli ise tutuklandı.???????