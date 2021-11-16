Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu.
Otomobil ile araçtaki C.Ç, E.D, F.K. ve T.K'nin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu Narkotik
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