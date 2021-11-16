Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, yaptığı açıklamada, evlerdeki kullanılmayan mobilyaları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştıracak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların atıl durumdaki koltuk, kanepe ve çekyat gibi mobilyalarını cadde veya sokakların köşesine bıraktıklarını belirten Aktaş, bu eşyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi'nde işlediklerini duyurdu.

Mobilyaların yakacak olarak kullanılamayacak bölümlerinin personel tarafından söküldüğünü söyleyen Aktaş, ahşap kısımların kesilerek yakacak boyutuna getirildiğini ve miktarın yeterli olmadığında dışarıdan odun alımı yapılarak vatandaşlara dağıttıklarını ifade etti.

“Vatandaşlar atıl eşyalarını yaz boyunca biriktiriyor"

Üsküdar sakinlerinin bu projeyi benimseyerek, kendilerini desteklediğine söyleyen Mustafa Aktaş:

“Üsküdarlılardan aldığımız koltuk, kanepe, çekyatların tamamını kış için hazırlıyoruz. Aldığımız odunları da içine katarak bunları evlere teslim ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin haneye kış boyunca bu dağıtımı yapacağız. Amacımız kimsenin kış boyunca üşümemesi. Aile başına ortalama 20 çuval vereceğiz. İhtiyaç halinde bunu artıra da biliyoruz.”

Üsküdar Belediyesi yardımlarının sadece yakacakla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Aktaş, aynı zamanda yeme, içme, iaşe ve barınma konusunda da yardımları bulunduğunu sözlerine ekledi.