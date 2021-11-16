Gümüşsu Mahallesi’nde Selahattin Yaman’a ait evin odun deposunda yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada bölgeye güvenlik amacıyla gelen jandarma ekipleri depoda gördüğü 2 köpek yavrusuyla ile annesini yanan alandan tahliye etti.

Bahçe dışarısına çıkartılan köpeklere su ve yiyecek verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.