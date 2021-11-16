Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma personellerine eğitim verildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından jandarma ekiplerine mağdurla görüşme teknikleri üzerine eğitim verildi.
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından jandarma ekiplerine mağdurla görüşme teknikleri üzerine eğitim verildi.
Jandarma ekiplerinin bazı mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde sorun yaşanmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim verildi.
Kaynaşlı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere ŞÖNİM Psikoloğu Fatma Hasret Işık tarafından verilen eğitimde, mağdurla görüşme teknikleri konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
Etiketler: Düzce Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 14:00
- 13:56
- 13:55
- 14:00
- 13:54
Sıradaki Haber
2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz