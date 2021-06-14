Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Muzaffer Baykal'ın kullandığı 34 BJ 6768 plakalı pikap, Malatya-Elazığ kara yolu Kıyıcak Mahallesi yakınlarında Bünyamin Kılıç idaresindeki 63 SE 027 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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