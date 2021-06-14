Maltepe Meydanı'nda başlatılan etkinlikte konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, kan bağışı kampanyasının 3 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında aynı yerde süreceğini belirtti.

Kan bağışının çok kıymetli olduğunu söyleyen Dallı, "'Bir hayat kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir' düşüncesine kan bağışlamak kadar daha güzel uyan bir davranış düşünemiyorum. Düşünün ki kime yarayacağını kime gideceğini bilmeden kan bağışında bulunuyorsunuz. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir fayda beklemeden. Bundan daha saf bir iyilik düşünemiyorum. Maltepeli kardeşlerimiz gereken desteği her zaman vereceklerdir." dedi.

Dallı, açıklamaların ardından Maltepe'de yaklaşık 50 ünite kan bağışında bulunan Selahattin Er adına eşi Sevim Er'e ve kurum olarak en fazla bağışta bulunan Kadir Has Anadolu Lisesi Müdürü Veli Özçelik'e sertifika ve plaket verdi.

Daha sonra Dallı, Maltepe 23. Komanda Tugay Komutanlığı'ndaki askerler ve bazı vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra kan bağışında bulunmak için form doldurdu ve kan verdi.

Kan bağışı kampanyası 15 ve 16 Haziran'da da devam edecek.