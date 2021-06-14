Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bisikletle şarampole yuvarlanan araştırma görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bisikletle şarampole yuvarlanan araştırma görevlisi yaşamını yitirdi.
Tunceli Munzur Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan İsmail Taş (36) Yeniköy Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken şarampole yuvarlandı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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