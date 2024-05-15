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Güncel
AA 15.05.2024 17:17

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi

Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli öğrencilerin gösterileri sergilendi.

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi
[Fotograf: AA]

Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi

"Milletimizin bu gücü de devletimizin gücü olarak tezahür edecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı konuşmada, engellilerin hayata sarılarak mutlu bir ömür geçirmeleri için çalışıp çözümler üretmenin en önemli sorumluluklarının başında geldiğini vurguladı, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimiz son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına ve siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Demek ki engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmektir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmeleri şüphesiz aziz milletimizin gönül bağlarını güçlendirecek, milletimizin bu gücü de devletimizin gücü olarak tezahür edecektir."

Konuşmanın ardından kentte bulunan engellilere hizmet veren okulların öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.

Programı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, eşi Mukaddes Altın ve diğer protokol üyeleri ile engelli öğrenciler ve aileleri izledi.

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