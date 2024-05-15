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Güncel
İHA 15.05.2024 17:23

Siirt'te koruma altındaki 'Şirvan sümbülü' yılın ilk tomurcuklarını açtı

Siirt'te Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kriterlerine göre nesli tükenme tehdidi altında olan endemik 'Şirvan Sümbülü' yılın ilk tomurcuklarını açtı.

Siirt'te koruma altındaki 'Şirvan sümbülü' yılın ilk tomurcuklarını açtı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar şube ekipleri tarafından, ilçe kırsalında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kriterlerine göre doğal yaşam ortamında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan duyarlı ve lokal endemik türü olan Bellevalia koyuncui (Şirvan sümbülü) yılın ilk tomurcuk ve çiçeklerini açarken görüntülendi.

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