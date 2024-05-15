Çanakkale'de "Süs Bitkileri Üretimi Projesi" Dünya Çiftçiler Günü'nde başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ile Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği arasında şubatta imzalanan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması" protokolü sonrası iletişime geçilen 21 kadın çiftçi, Dünya Çiftçiler Günü'nde merkeze bağlı Halileli köyünde düzenlenen programda bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, üniversitenin olması nedeniyle çok şanslı bir il olduğunu çünkü her türlü konudaki çalışmaların bilimsel hale geldiğini söyledi.

Türkarslan, Çanakkale'nin 120 farklı ürün çeşidiyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu, 7 üründe birinci sırada yer aldığını aktardı.

"İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması Projesi"nin farkındalık yaratabilecek, üretim planlaması ve kullanılmadık bir karış toprağın kalmamasından hareketle güzel bir proje olabileceğini değerlendirdiklerini belirten Türkarslan, projenin kadın kooperatifçiliğine katkısı olacağını ifade etti.

Türkarslan, bakanlığın 20 dönüme kadar kapalı alan, açık alanda olursa sınırsız şekilde bu tür projeleri desteklediğini sözlerine ekledi.

Kadın çiftçilere ilk dersi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Çanakkale'de süs bitkilerinin ihracat potansiyelini somut olarak artırmayı hedeflediklerini, projenin başarısıyla Çanakkale'nin 120 civarındaki tarımsal ürün desenine yenilerini ekleyeceklerini anlattı.

Erenoğlu, bu noktada yeni istihdam sahalarının gelişimine katkı sağlanması, Çanakkale'nin ileriki dönemlerde süs bitkileri üretim bölgeleri arasında yer almasının hedeflendiğini belirtti.

Projenin önemli bir proje olduğunu ifade eden Rektör Erenoğlu, sektörel anlamda yoğun gelir getirici süs bitkileri üretimi projesinin kamu, üniversite ve sektör işbirliğiyle hayata geçirilmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği tarafından hibe edilen soligatum, cipsofilla ve statis bitkileri dikildi, kadın çiftçiler tarafından yapılarak demonstrasyon bahçeleri oluşturuldu.

Projeye katılan kadın çiftçilere, belgelerinin takdim edildiği programa Çanakkale Belediye Başkan Vekili Simge Kutlu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Onur Sinan Türkmen, kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler katıldı.