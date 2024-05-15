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Güncel
İHA 15.05.2024 16:53

Aksaray'daki tarihi Osmanlı köprüsü restore ediliyor

Aksaray-Konya-Niğde yol ayrımında Karasu Deresi üzerinde bulunan tarihi köprü aslına uygun olarak restore edilerek Aksaray kültür envanterine kazandırılıyor. Zaman içerisinde sel felaketlerinde zarar gören köprü yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılacak.

Aksaray'daki tarihi Osmanlı köprüsü restore ediliyor

Osmanlı dönemine ait Karasu Köprüsü yaklaşık olarak 13,50 metre uzunluğunda.

Köprünün büyük kemer açıklığı 3,80 metre, küçük kemer açıklığı ise yaklaşık 2,40 metre. Genişliği 4,26 metre ve kesme taş ile moloz taş malzemeden inşa edilen Karasu Köprüsünde yapılacak restorasyon çalışmaları hızla devam ederken Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Ecdat yadigarı tarihi camilerimizi, türbelerimizi, konaklarımızı, çeşmelerimizi, köprülerimizi ve diğer tüm tarihe şahitlik etmiş mekanlarımızı aslına uygun restore ederek gelecek kuşaklara taşınmasına özen gösteriyoruz. Aksaray’ın kendisine has tarihi ve kültürel zenginliklerini bu tür projeler ve yatırımlarla günümüzden gelecek nesillere taşımak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizin tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Aksaray'daki tarihi Osmanlı köprüsü restore ediliyor



1863 tarihinden önce yapılan Karasu Köprüsü Aksaray’da meydana gelen taşkın sonucu tamamen yıkılmasının ardından 1863 yılında yeniden inşa edildi. Konya Valisi Ferid Paşa'nın (1889-1902) Aksaray’a yaptığı bir seyahat esnasında köprünün olduğu yoldan geçtiği kayıtlarda bulunuyor. 

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Aksaray Restorasyon
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