Elazığ'da meydana gelen depremden Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.

İlçelerde bazı binalar yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin hemen ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm organlarının gerekeni yaptığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Konut yapımında çok ciddi ilerlemeler kaydedildi"

Sürecin başından bu yana vatandaşların mağdur olmaması için devletin her türlü imkanı sağladığını aktaran Baruş, barınma konusunda da Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek TOKİ aracılığıyla konut yapımına başlandığını belirtti.

Barus, Malatya, 24 Ocak depreminden sonra büyük mesafe aldı, iyileştirmeler yapıldı ve devletimizin sağladığı olanaklar çerçevesinde vatandaşlarımızı sıcak yuva sahibi yaptı” dedi.

Battalgazi'de 2 bin 81, Doğanyol'da 424, Kale'de 439, Pütürge'de 519, Yeşilyurt ilçesinde ise 625 çok katlı konut yapımına başlandı.

Bunların önemli bir kısmı tamamlanırken, kırsaldaki 1214 köy konutundan 690'ı bitti, 449'unun ise yapımı devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"Sıcak yuva temin etmek için herkes seferber oldu"

Malatya'da 3 bin 434 konutun yapımı tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

Şu anda devam eden 1793 konuttan 1344'ü çok katlı, 449'u ise köy konutu.

Tamamlanan konutların hak sahipliği işlemleri ise tüm hızıyla devam ediyor.

Barus, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlarımıza, TOKİ ve AFAD yetkililerine, depremden bugüne birlik halinde hareket eden milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bürokratlara ve memurlara teşekkür ediyorum. Burada büyük bir emek var, vatandaşlarımıza sıcak yuva temin etmek için herkes seferber oldu. Depremin yaraları çok büyük oranda sarıldı" dedi.

