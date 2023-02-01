Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheli yakalandı
Malatya'da ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak üzere çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında 314 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 139 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 175 şahıs ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya
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