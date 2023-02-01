İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak üzere çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında 314 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 139 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 175 şahıs ise serbest bırakıldı.