Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kar nedeniyle 86 köye ulaşım sağlanamıyor
Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte önceki gün ulaşıma kapanan 114 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma sonucu açıldı.
Kentte gece devam eden kar yağışı sonrası 86 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.
Ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu
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