Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yozgat’ta bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Sabah saatlerinde 100. Yıl Sanayi Sitesinde bir kereste atölyesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Atölyeden yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kereste atölyesine ulaşan Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri atölyede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Son Haberler
- 10:58
- 10:50
- 10:49
- 10:55
- 10:49
Sıradaki Haber
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz