Basın İlan Kurumu'nun yeni yönetmeliğine göre, internet haber siteleri, Türkiye genelini kapsayacak şekilde 6 katagoriye ayrılacak.

Buna göre, internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmeleri için her katagoride belirli sayıda kişi çalıştırma zorunluluğu olacak.

Günlük yayımlanacak asgari haber sayıları ile bu haber sitelerinin okunma oranları da ilan almanın şartları arasında yer alacak.

Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nin de, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından ilerleyen günlerde karara bağlanması bekleniyor.