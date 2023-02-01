Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 şüpheliyi durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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