İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde sağanak nedeniyle ana yollar ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere ikazlarda bulundu.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü (HATSU) ekiplerinin müdahaleleriyle kapanan yollar trafiğe açıldı.