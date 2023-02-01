Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Tokat'ın yüksek kesimleri, karın ardından beyaza büründü.
Tokat-Sivas kara yolundaki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam ediyor.
Başçiftlik, Sulusaray ve Artova ilçelerinde de kar etkili oluyor.
İl Özel İdaresine ait iş makineleri Artova ilçesinde ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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