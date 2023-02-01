Tokat-Sivas kara yolundaki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam ediyor.

Başçiftlik, Sulusaray ve Artova ilçelerinde de kar etkili oluyor.

İl Özel İdaresine ait iş makineleri Artova ilçesinde ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.