Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan okullarda ilgi alanına göre yönlendirilen öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki kurslara katılıyor.

Aktaş Mahallesi'ndeki merkeze gelen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, "görsel sanatlar", "akıl oyunları", "uzay ve havacılık", "fen bilimleri" ve "müzik" olmak üzere 5 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarıyla tanışıyor.

Yeni arkadaşlar edinmelerinin yanı sıra farklı alanlardaki becerilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulan öğrenciler, maket uçak ve roket yapıyor, mantık ve zekaya dayalı oyunlarla problem çözüp, müzik aletlerini kullanıyor.

"Öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz"

Bolu BİLSEM Müdürü Ferdi Kılıç, "yaz okulu" modelini ara tatilde "kış okulu" olarak yeniden hayata geçirdiklerini söyledi.

Okula 80'e yakın öğrencinin katıldığını aktaran Kılıç, daha farklı atölyeler ekleyerek kursları devam ettirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kılıç, çeşitli okullardan gelen öğrencilere merkezi tanıtma imkanı bulduklarına dikkati çekerek, "Hem de bu atölyeleri çocuklarımızın kullanımına sunmuş olduk. Çocuklar özgüven sağlamış oldular. Bir şeyleri yapabilme mutluluğuna eriştiler" dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Ayşe Çevirgen de temel bilgileri vermeye çalıştıklarını anlatarak, "Burada doğadan bulduğumuz malzemelerle sanatı birleştirerek tasarım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.