Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havaların soğuduğu Uşak'ta sokak canlıları unutulmadı
Uşak polisi, havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslerken üstlerine de "polis" yazılı battaniye örttü.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ve motorize Yunus ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle beslerken üstlerine de “polis” yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi.
Etiketler: Uşak
Son Haberler
- 19:41
- 19:28
- 19:26
- 19:19
- 19:16
Sıradaki Haber
Van'da kaçakçılık operasyonları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz