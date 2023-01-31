Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ve motorize Yunus ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı.



Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle beslerken üstlerine de “polis” yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi.