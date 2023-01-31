Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçakçılık operasyonları
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 155 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 1-31 Ocak'ta düzenlenen 122 operasyonda 155 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, çeşitli markalarda 21 bin 48 paket bandrolsüz sigara, 73 bin sigara kağıdı, 171 kilogram açık tütün, 48 bin 30 içi dolu makaron, 14 bin 990 boş makaron, 18 paket puro, 23 cep telefonu, 531 ilaç ve 15 litre alkol ele geçirildi.
Etiketler: Van
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