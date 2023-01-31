Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı yeniden başladı. Yağış nedeniyle Pülümür Vadisi’nde güzel görüntüler oluştu.

Bir yanda yamaçlardaki dağ keçileri öbür yanda Pülümür Çayının kar yağışıyla oluşan coşkusu izleyenleri büyüledi.





Yağışı fırsat bilen bazı doğasever vatandaşlar da vadiye giderek hem kar keyfi yaşadı hem de fotoğraf çekti.