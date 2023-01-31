Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle baraj gölü suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde sona gelinirken, boşaltılan binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, sular altında kalacak bölgelerdeki hayvanların güvenli alana taşınması için yürüttükleri faaliyet sırasında, Tekkale mevkisinde yıkılan bir binanın beton yığınları arasında 3 köpek yavrusunun mahsur kaldığını belirledi.

Kısa süre sonra sular altında kalması beklenen bölgedeki köpekleri kurtarmak için çaba sarf eden gönüllüler, başarılı olamadı.

Hayvanseverler, bölgede faaliyet gösteren bir firmadan, iş makinesiyle köpeklerin üzerinde ve çevresinde bulunan blokların kaldırılmasını istedi.

Uzun uğraşlar sonunda iş makinesiyle beton bloklar kaldırıldıktan sonra yavrular bulundukları yerden alınıp güvenli alana götürüldü.