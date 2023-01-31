Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolu kapanan köydeki hastaya 7 saatlik çalışma sonucu ulaştılar
Batman'ın Sason ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hastaya 7 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
İlçeye bağlı Yuvalar köyünde rahatsızlanan Kısmet Barın'ın yakınları, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Barın'ı ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: Batman
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