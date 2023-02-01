Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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