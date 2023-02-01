Kaza, Çorlu - Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Çorlu istikametine seyreden F.B. yönetimindeki otomobil, yaya geçişinin yasak olduğu bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Mohamad Aljasem’e çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Aljasem ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mohamad Aljasem, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.