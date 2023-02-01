Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 02:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Suriye uyruklu yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Çorlu - Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Çorlu istikametine seyreden F.B. yönetimindeki otomobil, yaya geçişinin yasak olduğu bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Mohamad Aljasem’e çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan Aljasem ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mohamad Aljasem, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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