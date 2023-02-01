Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın Antakya, Defne ve Belen ilçelerinde sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
Sabahın erken saatlerinde başlayan sis 3 ilçede etkili oldu.
Sis nedeniyle Antakya çevre yolu ve Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi.
Etiketler: Hatay Hava Durumu
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