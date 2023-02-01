Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da yoğun sis etkili oldu
Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis ile karşılaştı.
Gece etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis bulutu şehrin üzerini kapladı.Sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını açarak ilerledi.
Sis etkili olmaya devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa Hava Durumu
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