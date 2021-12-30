Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde kentte araç kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı, bir tüfek de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilene 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Malatya
Sıradaki Haber
Hatay’da aranan 14 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz