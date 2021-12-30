Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde kentte araç kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı, bir tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilene 3 zanlı tutuklandı.