Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kilis Belediyesi tarafından marketlerde denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlerde denetimlerin sürdüğü belirtildi.
Ürün tedarikinde sıkıntı, fahiş fiyat ve karaborsacılığın olmadığı aktarılan açıklamada, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin süreceği ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağı vurgulandı.
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