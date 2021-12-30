Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, kentte bulunan Canpati, Çiçeğin Patileri, Cahide Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hayvanseverlerin gönüllü olarak faaliyet gösterdiği kuruluşlara, her ay düzenli olarak 4,5 ton mama desteği veriyor.

Ayrıca barınma, bakım ve tedavi süreçlerini de STK'lar ile birlikte yürüten belediye ekipleri, kentin dört bir yanına ulaşarak sahipsiz sokak hayvanlarının hayatlarına dokunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canpati Derneği Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cansu Karabacak, dernek olarak 4 yıldır faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, "Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi çalışmalarını yürütüyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizdeki hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin mama destekleri bu açıdan bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çiçeğin Patileri Derneği Başkanı Çiçek Yüksel Kalkan ise ellerinden geldiğince sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanımız var. Bu noktada da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bize mama desteğinde bulunuyor. Belediyeden her ay tanesi 15 kilodan 20 torba olmak üzere mama alıyoruz. Biz dernek olarak daha çok kentten uzak olan kırsal mahallelere ağırlık veriyoruz."

Cahide Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise belediye desteğiyle daha fazla hayvana ulaşmaya çaba gösterdiklerini vurguladı.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de tüm canlıların bakım, tedavi, barınma ve beslenme konusunda yanında olduklarını aktararak, "Sokak hayvanlarımıza gereken yardımı ve ilgiyi ekip olarak sağlıyoruz. Bizim yetişemediğimiz alanlara iş birliği yaptığımız derneklerimiz, hayvansever dostlarımız dahil oluyor." değerlendirmesinde bulundu.