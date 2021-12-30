Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 6'ya 3 top kapma oynayan başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi sakatlanan Tiago Pinto, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.