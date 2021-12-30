Hatay’da çeşitli suçlardan dolayı haklarında hüküm bulunan ve yakalama kararı olan 14 şahıs, Erzin ilçesinde yapılan operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Erzin ilçesinde yapılan operasyonlarda; kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, belgede sahtecilik, hakaret gibi suçlardan dolayı haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 14 firari şahıs yakalandı. H.C., K.S., H.S., M.S., T.K., E.E., M.E., S.A., A.K.B., İ.E., E.K., M.Y. ve M.Ş. adlı kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.C. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.