Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Atatürk büstünü kıran 2 kişi tutuklandı
Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken başka fail ya da faillerin olup olmadığı araştırılıyor.
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