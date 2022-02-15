Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken başka fail ya da faillerin olup olmadığı araştırılıyor.