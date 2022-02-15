Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi, KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapılmaya başlandı.

Market ve bakkalları bilgilendiren ekipler, işletme sahiplerini karara uymaları noktasında uyardı.

Hem yerel hem de zincir marketlerde denetimlerini sürdüren ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki ürün fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, fişlerdeki KDV oranı ile ilgili incelemelerde bulundu.