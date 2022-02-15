Artvin İl Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlık yetkililerinden oluşan heyet, kentteki marketler başta olmak üzere gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde (Katma Değer Vergisi) KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle denetim başlattı.

Yapılan denetimde satın alınan ürünlerin yazar kasa fişlerinde KDV oranın yüzde 1 olarak uygulanıp uygulanmadığı ile ürünlerin yeni fiyatlarının eski fiyatlarla kıyaslanarak indirim oranına uygun olup olmadığı denetlendi.

Öte yandan, raflardaki etiket fiyatı ile kasada uygulanan fiyat arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.