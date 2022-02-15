Ağrı'da da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinden sonra sabah saatlerinde marketlere giderek haksız fiyat artışı ve etiket kontrolüne yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdür Vekili Şakir Pelit'in de katıldığı denetimlerde ekipler, ürünlerin üzerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekiplerin, Ağrı'da KDV indirimine ilişkin düzenleme sonrası başlattığı denetimler sürüyor.