Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da KDV indirimi denetimi
[Fotoğraf: AA]
Gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Ağrı'da görevliler denetim gerçekleştirdi.
Ağrı'da da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, Katma Değer Vergisi'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinden sonra sabah saatlerinde marketlere giderek haksız fiyat artışı ve etiket kontrolüne yönelik denetim yaptı.
Ticaret İl Müdür Vekili Şakir Pelit'in de katıldığı denetimlerde ekipler, ürünlerin üzerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.
Ekiplerin, Ağrı'da KDV indirimine ilişkin düzenleme sonrası başlattığı denetimler sürüyor.
Etiketler: Ağrı
Son Haberler
- 16:49
- 16:46
- 16:43
- 16:50
- 16:31
Sıradaki Haber
Kremlin:Saldırı iddiası ABD'nin kışkırtıcı enformasyon kampanyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz