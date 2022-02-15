Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de bir ayda 104 trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak 2022’de Bingöl’de meydana gelen trafik kazalarının sayısını açıkladı.
Buna göre, kent genelinde Ocak ayında 104 kazada 53 kişi yaralandı.
Kazaların 38’inin yaralanmalı, 66’sının ise maddi hasarlı olduğu kaydedildi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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