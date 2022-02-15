Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında adli makamlarca "hırsızlık" suçundan yargılanan, hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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