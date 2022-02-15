Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozuk biber salçasını piyasaya süreceklerdi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da piyasaya sürülmeye çalışılan 4,9 ton bozuk biber salçası imha edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde bozuk biber salçasını piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen M.B'nin evinde arama çalışması başlattı.
Aramada, variller içerisinde Bursa'dan getirildiği tespit edilen 4,9 ton bozuk biber salçası ele geçirildi.
Bozuk salçayı piyasaya süreceği iddiasıyla ev sahibi M.B. gözaltına alındı.
Salça ekipler tarafından imha edildi.
Etiketler: Hatay
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