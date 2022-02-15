2016'da Şırnak- Van karayolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırı ile ilgili terörist Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Savcılık, duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan terörist Hüseyin Osmanpur’un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak terörist Hüseyin Osmanpur’a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl hapis cezası verdi.