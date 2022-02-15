Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi H.İ.G ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden H.İ.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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