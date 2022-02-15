Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da lastik dükkanı alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da bir lastik dükkanı alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülebilirken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Aksaray'da Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto lastik dükkanının sahibi 37 yaşındaki Hakkı Tezcan ısınmak için dükkandaki sobayı yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımlar dükkandaki lastiklere sıçrayınca yangın çıktı, dükkan kısa sürede alev topuna döndü.
Bir süre yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan dükkan sahibi ve elemanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine 7 itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın diğer dükkanlara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında yaralı ve can kaybı olmazken dükkanda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Aksaray İtfaiye Yangın
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