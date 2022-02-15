Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı,” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazetede yayımlandı.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Bu karar doğrultusunda Kocaeli’nin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

14 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.

Yeni fiyat düzenlemesi İSU Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan www.isu.gov.tr adresinde güncelleme yapılarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

