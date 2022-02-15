Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Polisin araştırmasında şüphelilerin sosyal medya adresleri üzerinden, piyasa değerinin altında küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı satmak bahanesiyle ilanlar yayımladıkları belirlendi.

Kendilerine ait olmayan hayvanları satışa sundular

Zanlıların, ilanı görüp hayvan satın almak için kente gelenleri özenle karşılayıp konaklama yeri ayarladıkları ve kendilerine ait olmayan besi çiftliklerine götürerek buradaki hayvanları gösterdikleri anlaşıldı.

Mağdurların, alacakları hayvanın bedelini kendilerine ait olmayan bir hesaba havale ya da EFT yapmalarını sağlayan zanlıların parayı aldıktan sonra çeşitli bahanelerle hayvanları teslim etmedikleri, bunun karşılığında verdikleri senetleri de ödemedikleri belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 zanlı, polisin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli de serbest bırakıldı.