Mardin'de 55 sivil toplum kuruluşundan oluşan platformun başlattığı "Suriye Acil Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında vatandaşların ve kuruluşların desteğiyle hazırlanan gıda, giysi ve eşyaların bulunduğu malzemelerin bulunduğu tır, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu dualarla bölgeye uğurlandı.

Platform adına açıklama yapan İl Müftüsü Çelik, Suriye'deki insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Bölgeye sağlanan desteklerle yardım malzemeleri gönderdiklerini ifade eden Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çelik, "Onların duasını almak için toplandık. Hamdolsun milletimiz de destek verdi. Yardım olduğu sürece Mardin'den desteklerimizi göndermeye devam edeceğiz." dedi.