Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olması nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım, yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen M.B, Ş.B, M.Ş.B. ile N.B'nin yakalanması için Karayazı ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.B, Ş.B. ve M.Ş.B. gözaltına alındı, N.B'nin ise illegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, şarjör içerisinde 3 kurusıkı fişeği, 9 milimetre çapında 21 tabanca fişeği, 9 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait bir fişek, 1 şarjör, 1 cep telefonu, yivsiz 1 av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, av tüfeğine ait 1 sahiplik belgesi ile flash bellek ele geçirildi.